Chris Nolan, Venerdì 18 Dicembre fuori il singolo “Euforia” (Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 15 Dicembre. Viene annunciato “Euforia”, il nuovo singolo di Chris Nolan, produttore tra i più quotati della scena urban attuale, con la collaborazione di Tedua, Madame, Aiello e Birthh, in uscita Venerdì 18 Dicembre per Sony Music Entertainment. È inoltre disponibile il presave su Spotify. Per presalvare “Euforia”: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/Chris-Nolan-Euforia/ Chris Nolan, nome d’arte di Christian Mazzocchi, è un giovane producer italiano classe ’95. La sua firma è presente in alcuni album dei più importanti rapper italiani come Ghali, Ernia, Sfera Ebbasta e Ketama 126. In “Euforia” è accompagnato da un ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 dicembre 2020) Milano, 15. Viene annunciato “”, il nuovodi, produttore tra i più quotati della scena urban attuale, con la collaborazione di Tedua, Madame, Aiello e Birthh, in uscita18per Sony Music Entertainment. È inoltre disponibile il presave su Spotify. Per presalvare “”: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/, nome d’arte ditian Mazzocchi, è un giovane producer italiano classe ’95. La sua firma è presente in alcuni album dei più importanti rapper italiani come Ghali, Ernia, Sfera Ebbasta e Ketama 126. In “” è accompagnato da un ...

