Assassin' s Creed Valhalla si aggiorna alla versione 1 1 0 tra evento di Yule e correzione di bug

Il secondo grande aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla è stato lanciato oggi. La patch 1.1.0 aggiunge il supporto per il Festival di Yule, la prima ondata di contenuti "stagionali" del gioco. Lo sviluppatore afferma che presto saranno disponibili ulteriori informazioni. Oltre all'evento, Ubisoft con questa patch corrette più di una ventina di missioni che non era possibile portare a termine tra freeze e personaggi mancanti. Ora, con l'aggiornamento dovrebbe essere tutto a posto ed i giocatori potranno finire queste missioni senza più intoppi. Oltre a sistemare le missioni e ad eliminare i bug generali, sono in arrivo una manciata di altri aggiustamenti specifici. Coloro che si trovano alla fine del gioco ora troveranno casse ...

Il secondo grande aggiornamento di Assassin's Creed Valhalla è stato lanciato oggi. La patch 1.1.0 aggiunge il supporto per il Festival di Yule, la prima ondata di contenuti "stagionali" del gioco. Lo ... Ricevi regali da Ubisoft questa settimana

Il Natale sta arrivando, tutti si sentono generosi e Ubisoft non fa eccezione. Hanno deciso di organizzare un evento chiamato "Ubisoft's Happy Holidays", facendo dei regali ogni giorno per celebrare l ...