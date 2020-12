Allerta truffe nei videogiochi: ecco come proteggersi (Di martedì 15 dicembre 2020) eccoci ritrovati con un nuovo articolo per questa giornata, adesso invece di parlare, come solitamente facciamo, di monete, banconote, oggetti da collezione e valore delle varie valute in euro, abbiamo deciso di proporre un articolo che sicuramente riguarda molti giovani, e anche qualche adulto, ovvero andremo a vedere insieme quali sono le truffe nei videogiochi e come evitarle. Chi utilizza i videogiochi è molto esposto al pericolo di truffa, specialmente quando per poter usufruire di un gioco si inseriscono i propri dati personali. Tra i rischi più diffusi c’è, infatti, il furto d’identità per accedere a finanziamenti, fare acquisti online, stipulare contratti e tanto altro, con l’obiettivo di non pagare nulla ed di non essere rintracciabili. Già normalmente i ragazzi passano molte ... Leggi su android-news.eu (Di martedì 15 dicembre 2020)ci ritrovati con un nuovo articolo per questa giornata, adesso invece di parlare,solitamente facciamo, di monete, banconote, oggetti da collezione e valore delle varie valute in euro, abbiamo deciso di proporre un articolo che sicuramente riguarda molti giovani, e anche qualche adulto, ovvero andremo a vedere insieme quali sono leneievitarle. Chi utilizza iè molto esposto al pericolo di truffa, specialmente quando per poter usufruire di un gioco si inseriscono i propri dati personali. Tra i rischi più diffusi c’è, infatti, il furto d’identità per accedere a finanziamenti, fare acquisti online, stipulare contratti e tanto altro, con l’obiettivo di non pagare nulla ed di non essere rintracciabili. Già normalmente i ragazzi passano molte ...

