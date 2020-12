Tredicesima, al via i pagamenti: assegni più bassi, ecco per chi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mentre per i pensionati l’erogazione delle Tredicesima è iniziata ai primi di dicembre, per i lavoratori privati la mensilità extra arriva nei prossimi giorni. Con una brutta sorpresa: quest’anno gli assegni saranno più leggeri per almeno 6,7 milioni di dipendenti del settore privato. A tagliare le tredicesime, che verranno pagate entro il 23 dicembre, è la cassa integrazione a zero ore che non solo riduce lo stipendio ma non fa maturare neanche i ratei della Tredicesima e quattordicesima mensilità. Tredicesima 2020, numero record di ore di cassa integrazione È quanto emerge da un’analisi condotta dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della Uil che ha simulato gli importi delle tredicesime, su uno stipendio medio del settore privato, dei dipendenti che nel corso del 2020 hanno usufruito della cassa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) Mentre per i pensionati l’erogazione delleè iniziata ai primi di dicembre, per i lavoratori privati la mensilità extra arriva nei prossimi giorni. Con una brutta sorpresa: quest’anno glisaranno più leggeri per almeno 6,7 milioni di dipendenti del settore privato. A tagliare le tredicesime, che verranno pagate entro il 23 dicembre, è la cassa integrazione a zero ore che non solo riduce lo stipendio ma non fa maturare neanche i ratei dellae quattordicesima mensilità.2020, numero record di ore di cassa integrazione È quanto emerge da un’analisi condotta dal Servizio Lavoro, Coesione e Territorio della Uil che ha simulato gli importi delle tredicesime, su uno stipendio medio del settore privato, dei dipendenti che nel corso del 2020 hanno usufruito della cassa ...

