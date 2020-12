Tiro a segno | Campionati Italiani Assoluti 2020 | Samuele Brucalassi sorprende tutti nella C10

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Isi sono chiusi col botto ini sensi. All’Acqua Acetosa infatti, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò (e dopo tre intense giornate di gare), si assegnava il titolo tricolore maschile di carabina ad aria compressa dalla distanza dei 10m e le sorprese non sono mancate. A firmare il colpaccio infatti è stato: il tiratore della sezione di Firenze totalizzando 248,5 punti è riuscito a precedere di un nulla e al photofinish il corregionale toscano Lorenzo Bacci (Fiamme Oro) fermatosi – per cosi dire – a 248,4 punti e lo shooter dell’Esercito Simon Weithaler, terzo a quota 226,8 punti. Con la vittoria disi è quindi chiuso il programma di questa strana, quanto riuscita, ...

SM_Difesa : Campionati Italiani di Tiro a segno Congratulazioni alle atlete del Centro Sportivo #Carabinieri che hanno vinto la… - strafui : @eudai_monia @Grandilineo Sebastiano e il tiro a segno - dinamo_sassari : #DSSTRE @stegentile6 non va a segno con l'ultimo tiro, rimangono 8 decimi di secondo e Menetti decide di chiamare t… - ETROFACCOR : RT @SM_Difesa: Campionati Italiani di Tiro a segno Congratulazioni alle atlete del Centro Sportivo #Carabinieri che hanno vinto la medaglia… - REYER1872 : Fotu subito a segno dal post-basso, tripla di Kalinoski, arresto e tiro di Bramos, long-2 di Cline, antisportivo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro segno

Armi Magazine

Il Napoli non perde un colpo al "Maradona". Gli azzurri piegano in rimonta la Sampdoria, che dopo un buon primo tempo cala vistosamente nella ripresa. Finisce 2-1 e sono tre punti ...Nella prima giornata di campionato senza la Virtus Roma, esclusa in settimana, l’impresa è firmata dalla Happy Casa Brindisi che vince al Forum, aggancia l’Olimpia a quota 18 ma ...