Striscia la notizia: l’ex inviato Mingo è stato condannato (Di lunedì 14 dicembre 2020) A cinque anni dal licenziamento a Mediaset si torna a parlare dei guai giudiziari dell'amico e collega di Fabio L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 14 dicembre 2020) A cinque anni dal licenziamento a Mediaset si torna a parlare dei guai giudiziari dell'amico e collega di Fabio L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Corriere : Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - LaStampa : Falsi servizi per “Striscia la Notizia”, l'ex inviato Mingo e la moglie condannati per truffa e diffamazione - repubblica : 'Falsi servizi per Striscia la notizia': condannati l'ex inviato Mingo e la moglie - RitaC70 : Striscia la Notizia, 'pandori e...': tutto vero, la pubblicità più disastrosa di sempre. Refuso a luci rosse, da ce… - RitaC70 : Gufate da Champions League - Video - Striscia la Notizia: -