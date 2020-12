Robbie Williams diventa Boris Johnson nel video di Can' t Stop Christmas

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il cantantesi è trasformato nel primo ministro britannicoper ilCan'tsi è trasformato inper ilufficiale della canzone Can't, singolo tratto dal suo nuovo album. La star della canzone si è ispirato ai briefing del primo ministro inglese durante la pandemia in corso. Nelrealizzato per la canzone natalizia,grazie a una parrucca bionda e al trucco prostetico. Nel filmato creato per accompagnare Can't ...