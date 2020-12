Panetta (Bce): “Spinta del 3,5% al Pil italiano con il Recovery fund. Ma i finanziamenti devono essere utilizzati bene” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una spinta al prodotto interno lordo italiano di 3,5 punti percentuali. E’ questo il “turbo” che, se ben utilizzato, potrebbe far scattare il Recovery fund con i suoi quasi 200 miliardi di euro destinati all’Italia di cui 80 miliardi in forma di sussidi. Di conseguenza “le sovvenzioni possono ridurre il rapporto debito-pil fino al 5% entro il 2026”. Lo afferma Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce intervenendo al Rome Investment Forum 2020. Il 2020 è stato un anno senza precedenti, con una contrazione dell’economia senza precedenti (- 9% le stime per l’economia italiana, ndr), “ma c’è stata anche anche ” una risposta collettiva senza precedenti che ha protetto l’economia da depressione catastrofica e oggi vediamo una luce infondo al tunnel”, ha spiegato il banchiere centrale. Panetta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una spinta al prodotto interno lordodi 3,5 punti percentuali. E’ questo il “turbo” che, se ben utilizzato, potrebbe far scattare ilcon i suoi quasi 200 miliardi di euro destinati all’Italia di cui 80 miliardi in forma di sussidi. Di conseguenza “le sovvenzioni possono ridurre il rapporto debito-pil fino al 5% entro il 2026”. Lo afferma Fabio, membro del comitato esecutivo della Bce intervenendo al Rome Investment Forum 2020. Il 2020 è stato un anno senza precedenti, con una contrazione dell’economia senza precedenti (- 9% le stime per l’economia italiana, ndr), “ma c’è stata anche anche ” una risposta collettiva senza precedenti che ha protetto l’economia da depressione catastrofica e oggi vediamo una luce infondo al tunnel”, ha spiegato il banchiere centrale....

milansanbabila : #npl #koru #covid #pandemia F. Panetta della BCE: Non siamo ancora fuori dal tunnel del Covid e il prossimo anno sa… - AnnaProcopio26 : Gli anglosassoni dicono: 'there is no free lunch»... Intervista a Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo dell… -