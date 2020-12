Opera, da Natale al 12 gennaio orchestra e coro in streaming per pubblico da casa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – Gli appuntamenti trasmessi dal Teatro Costanzi grazie allo streaming e live-streaming gratuito proseguono durante le feste. Il programma di “Teatro Digitale” si arricchisce di nuovi concerti con cui la Fondazione Capitolina potra’ raggiungere il pubblico a casa dal 25 dicembre, con il Concerto di Natale, fino al 12 gennaio. Il coro e l’orchestra dell’Opera di Roma, e i talenti di “Fabbrica” Young Artist Program, saranno protagonisti di quattro nuovi concerti sul canale You Tube ufficiale del Teatro. Tre saranno trasmessi in streaming e diretti dal maestro Roberto Gabbiani: “Antonio Vivaldi” il 25 dicembre alle ore 11.00, “Schubertiade” il 5 gennaio alle ore 19.00, “Vi piace Brahms?” il 12 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – Gli appuntamenti trasmessi dal Teatro Costanzi grazie alloe live-gratuito proseguono durante le feste. Il programma di “Teatro Digitale” si arricchisce di nuovi concerti con cui la Fondazione Capitolina potra’ raggiungere ildal 25 dicembre, con il Concerto di, fino al 12. Ile l’dell’di Roma, e i talenti di “Fabbrica” Young Artist Program, saranno protagonisti di quattro nuovi concerti sul canale You Tube ufficiale del Teatro. Tre saranno trasmessi ine diretti dal maestro Roberto Gabbiani: “Antonio Vivaldi” il 25 dicembre alle ore 11.00, “Schubertiade” il 5alle ore 19.00, “Vi piace Brahms?” il 12 ...

