‘Mettete le mascherine’, ma reagiscono con insulti e botte, anche ai poliziotti: arrestato 38enne (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutto è iniziato perché il titolare di un negozio situato al centro di Cisterna di Latina ha “osato” chiedere a un gruppo di ragazzi entrati nel suo esercizio commerciale di mettere correttamente le mascherine, che indossavano in maniera sbagliata. Da quel momento, il caos più assoluto, che ha portato all’arresto di un 38enne. E’ successo ieri mattina: alla legittima richiesta del commerciante i ragazzi avrebbero reagito male, iniziando a danneggiare i prodotti esposti. Addirittura uno avrebbe utilizzato un monopattino per far cadere gi oggetti dagli scaffali. L’esercente, da solo contro i ragazzi, è riuscito a riprendere la scena con il cellulare, utilizzato nel contempo per chiamare la polizia, che poco dopo è sopraggiunta sul posto. Ma all’arrivo della volante i giovani se ne erano andati e nel negozio era tornata la calma. Il negoziante, però, aveva ripreso parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tutto è iniziato perché il titolare di un negozio situato al centro di Cisterna di Latina ha “osato” chiedere a un gruppo di ragazzi entrati nel suo esercizio commerciale di mettere correttamente le mascherine, che indossavano in maniera sbagliata. Da quel momento, il caos più assoluto, che ha portato all’arresto di un. E’ successo ieri mattina: alla legittima richiesta del commerciante i ragazzi avrebbero reagito male, iniziando a danneggiare i prodotti esposti. Addirittura uno avrebbe utilizzato un monopattino per far cadere gi oggetti dagli scaffali. L’esercente, da solo contro i ragazzi, è riuscito a riprendere la scena con il cellulare, utilizzato nel contempo per chiamare la polizia, che poco dopo è sopraggiunta sul posto. Ma all’arrivo della volante i giovani se ne erano andati e nel negozio era tornata la calma. Il negoziante, però, aveva ripreso parte ...

CorriereCitta : ‘Mettete le mascherine’, ma reagiscono con insulti e botte, anche ai poliziotti: arrestato 38enne - wordenara : vorrei solo andare a trovare i miei nonni ma per colpa di sto virus non posso, vi prego mettete le mascherine, mant… - valevals17 : RT @pensierivforme: nella mia città è morto un ragazzo di 41 anni per covid, vi prego mettete le mascherine, rispettate il distanziamento s… - pensierivforme : nella mia città è morto un ragazzo di 41 anni per covid, vi prego mettete le mascherine, rispettate il distanziamen… - terry_bignami : @soledelsud_ Gli anziani hanno diritto ad uscire....hanno lavorato una vita!!! Ragazzi rispettate gli anziani mettete le mascherine !!! -