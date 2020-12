L’ira di Flavio Briatore | “Non è Nathan Falco che è obeso | ma sei tu che sei un co****ne!”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 14 dicembre 2020)risponde per le rime a un commento indelicato a una foto su Istagram che lo vede abbracciato al figlio. Tutto nasce due giorni fa a seguito di una foto che l’imprenditore ha postato per augurare un buon sabato a tutti e un follower ha fatto un commento piccato sulla stazza del bambino. Il botta e risposta disu suo figlio Sotto una foto social, che su Instagram ritraeinsieme al figlio, è giunto il commento di un follower, che dice al piccolo di fare sport per perdere peso, definendo l’adolescente un “”: “mettilo a dieta, il ragazzo è. Basta pastasciutta, fallo correre”. Il ...