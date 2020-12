Letizia fuori da Amici 2020 ma è polemica: ecco i commenti del pubblico sui social (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’esclusione di Letizia Bertoldi da Amici 2020 ha fatto divampare la polemica: con la cantante fuori dal talent show di Maria de Filippi in favore di Enula in tanti hanno fatto sentire il proprio disappunto sui social network, mettendo sotto accusa lo stesso format del programma. LEGGI ANCHE: — Amici, Maria De Filippi svela perchè Arisa non fu ammessa ai casting Letizia è stata eliminata da Amici 2020: una notizia che sembra non aver fatto certo piacere al pubblico del talent show di Maria de Filippi. Foto: Red CommunicationsAmici 2020: Letizia eliminata, il pubblico è rimasto scioccato Andiamo con ordine: nella sfida di ... Leggi su funweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’esclusione diBertoldi daha fatto divampare la: con la cantantedal talent show di Maria de Filippi in favore di Enula in tanti hanno fatto sentire il proprio disappunto suinetwork, mettendo sotto accusa lo stesso format del programma. LEGGI ANCHE: —, Maria De Filippi svela perchè Arisa non fu ammessa ai castingè stata eliminata da: una notizia che sembra non aver fatto certo piacere aldel talent show di Maria de Filippi. Foto: Red Communicationseliminata, ilè rimasto scioccato Andiamo con ordine: nella sfida di ...

