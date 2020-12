Google è down. Gmail, YouTube e Drive non funzionano (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - I servizi di Google risultano bloccati in numerose nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. La homepage del motore di ricerca e alcune funzioni di ricerca sono disponibili ma YouTube, Gmail, Google Docs, Google Calendar, Google Home, Nest, Google Classroom e praticamente ogni altro servizio del colosso di Mountain View risultano non funzionanti. Secondo down Detector, Discord risulta avere problemi da almeno le ore 13 italiane. Leggi su agi (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - I servizi dirisultano bloccati in numerose nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia. La homepage del motore di ricerca e alcune funzioni di ricerca sono disponibili ma YouTube,Docs,Calendar,Home, Nest,Classroom e praticamente ogni altro servizio del colosso di Mountain View risultano non funzionanti. SecondoDetector, Discord risulta avere problemi da almeno le ore 13 italiane.

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - lorepregliasco : Google Meet è down? (notare il !!1 finale, degno del 2020) - leomiglio02 : RT @Arrowoak_: Google in down, questo 2020 ci riserva sempre nuove esperienze #GoogleDown - clikservernet : Google down, migliaia di segnalazioni per il malfunzionamento dei servizi del browser, da posta elettronica a chat -