Filippo Nardi svela che la finale del GF Vip 5 non sarà l’8 febbraio: la reazione di Zorzi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Filippo Nardi al Grande Fratello Vip 5 ha svelato che il programma non finirà neanche l’8 febbraio, scatenando delle reazioni inattese negli inquilini della casa, in particolare in Tommaso Zorzi. Nardi fa impaurire i vip Filippo Nardi al GF Vip 5 ha già conquistato le simpatie dei vari inquilini e di Tommaso Zorzi, che con lui si ritrova spesso a parlare da quando è uscito Francesco Oppini. Poche settimane fa, Alfonso Signorini aveva annunciato ai vipponi che il reality non sarebbe terminato a dicembre ma l’8 febbraio. Le reazioni erano state già allora molto diverse e avevano portato all’abbandono della Gregoraci e di Oppini, appunto. In realtà, pare che Mediaset stia pensando di allungare ancora di una settimana e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 hato che il programma non finirà neanche l’8, scatenando delle reazioni inattese negli inquilini della casa, in particolare in Tommasofa impaurire i vipal GF Vip 5 ha già conquistato le simpatie dei vari inquilini e di Tommaso, che con lui si ritrova spesso a parlare da quando è uscito Francesco Oppini. Poche settimane fa, Alfonso Signorini aveva annunciato ai vipponi che il reality non sarebbe terminato a dicembre ma l’8. Le reazioni erano state già allora molto diverse e avevano portato all’abbandono della Gregoraci e di Oppini, appunto. In realtà, pare che Mediaset stia pensando di allungare ancora di una settimana e ...

SerenaMalik7 : Ma cosa ha scritto Filippo Nardi sotto la foto di Natalia? #GFVIP - tuttopuntotv : Filippo Nardi svela che la finale del GF Vip 5 non sarà l’8 febbraio: la reazione di Zorzi #gfvip #grandefratellovip - SaraBoooh : @swifttselena Che ha sentito che Filippo Nardi aveva scritto un commento sotto la foto di Natalia e lo stesso Nardi glielo ha confermato - pizzaandbeer_ : RT @riccardoallasia: Tommaso: MARIA TERESA CHI È IL PIÙ ANTIPATICO SECONDO TE IN CASA? COME DICI? FILIPPO NARDI? MTR: MA NON HO DETTO NIEN… - vincycernic95 : Filippo Nardi e Samantha De Grenet si sono studiati il Golden Trio. Ho proprio quest'impressione. Agiscono separati… -