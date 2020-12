Disoccupato e con reddito di cittadinanza: in 5 anni scommesse per 130mila euro (Di lunedì 14 dicembre 2020) PALERMO – Percepiva il Reddito di cittadinanza ma negli ultimi cinque anni aveva effettuato scommesse sportive online per quasi 130mila euro. La scoperta è stata fatta dalla guardia di finanza di Catania, che ha denunciato un cittadino di Caltagirone: l’uomo era ufficialmente disoccupato ma si è scoperto essere un grosso giocatore di eventi sportivi online che negli ultimi cinque anni lo avevano portato a giocare la cifra di 129.547 euro.I controlli, effettuati dalla Compagnia di Caltagirone, si sono concentrati sui volumi di ricariche del conto gioco, parametrate alle dichiarazioni fiscali presentate dall’uomo nell’anno in cui ha richiesto e ottenuto il Reddito di cittadinanza. Nel 2018, anno in cui ha iniziato a percepire il sussidio, l’uomo avrebbe ottenuto un maggior reddito occulto pari a 45.687 euro. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) PALERMO – Percepiva il Reddito di cittadinanza ma negli ultimi cinque anni aveva effettuato scommesse sportive online per quasi 130mila euro. La scoperta è stata fatta dalla guardia di finanza di Catania, che ha denunciato un cittadino di Caltagirone: l’uomo era ufficialmente disoccupato ma si è scoperto essere un grosso giocatore di eventi sportivi online che negli ultimi cinque anni lo avevano portato a giocare la cifra di 129.547 euro.I controlli, effettuati dalla Compagnia di Caltagirone, si sono concentrati sui volumi di ricariche del conto gioco, parametrate alle dichiarazioni fiscali presentate dall’uomo nell’anno in cui ha richiesto e ottenuto il Reddito di cittadinanza. Nel 2018, anno in cui ha iniziato a percepire il sussidio, l’uomo avrebbe ottenuto un maggior reddito occulto pari a 45.687 euro.

