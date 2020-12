Covid 19 Via libera all’utilizzo dell’ idrossiclorachina (Di lunedì 14 dicembre 2020) Covid 19, via libera all’utilizzo dell’idrossiclorachina per la cura del virus. La III sezione del Consiglio di Stato ha accolto, seppur in via cautelare, il ricorso di alcuni medici di base. Ha inoltre sospeso la nota del 22 Luglio AIFA, che vietava la prescrizione off label ( ossia per un uso non previsto del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Scuole aperte nonostante il coronavirus in Australia Lucia Bosé morta di Coronavirus a Madrid Morto per coronavirus Donato Sabia Jair Bolsonaro affetto da coronavirus Jorge Martin positivo al Covid-19, il primo caso nella MotoGP Il vaccino Covid 19 gratuito per tutti ma non obbligatorio Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 14 dicembre 2020)19, viaper la cura del virus. La III sezione del Consiglio di Stato ha accolto, seppur in via cautelare, il ricorso di alcuni medici di base. Ha inoltre sospeso la nota del 22 Luglio AIFA, che vietava la prescrizione off label ( ossia per un uso non previsto del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Ti potrebbe interessare: Scuole aperte nonostante il coronavirus in Australia Lucia Bosé morta di Coronavirus a Madrid Morto per coronavirus Donato Sabia Jair Bolsonaro affetto da coronavirus Jorge Martin positivo al-19, il primo caso nella MotoGP Il vaccino19 gratuito per tutti ma non obbligatorio

MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - myrtamerlino : Ore 17.00 via del Corso, #Roma. Il #Covid_19 ringrazia per il regalo di #Natale. Forse le restrizioni si sono allen… - TgLa7 : #Covid: Spagna, vaccinazione al via dal 4-5 gennaio. Subito dopo il via libera dell'Agenzia europea per i medicinali - yu_creamy : Non mi pare un'idea da buttar via. Agenzia ANSA: Covid, la proposta di San Marino: 'Chi non vuole il vaccino paga l… - Scisciano : Saviano, Covid-19: al via sanificazione territorio: Saviano, 14 Dicembre – Intervento straordinario di sanificazion… -