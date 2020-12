Bimba di 3 anni esce di casa nel cuore della notte a causa del sonnambulismo | “Trovata morta assiderata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Non si sono accorti di niente. Eppure la piccola Angelina soffriva die loro, i genitori, l‘avevano sempre sentita muoversi nelcosì da raggiungerla e riportarla a letto in tempo, prima che potesse capitare qualcosa. Ma non questa volta. La, 3, è riuscita ad arrivare fuori dalladove viveva, a Satka, nell’Oblast’di ?eljabinsk, Monti Urali. Una terra dove le temperature in questo periodo dell’anno arrivano anche a -15 gradi. E Angelina, incapace di tornare in, èassiderata. È stata la madre, 23, a trovarla al mattino. I genitori non l’hanno sentita uscire. Stando al Daily Mail è stata un’indagine con l’accusa di omicidio e negligenza nei confronti ...