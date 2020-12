Traffico Roma del 13-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 dicembre 2020) LuceverdeBuona giornata da Simone cercherebbe trovati a questo aggiornamento non ancora risolto un incidente in via del quartaccio all’altezza di via Monte del Marmo Ci sono rallentamenti in via di risoluzione invece l’incidente avvenuto sulla via Tuscolana nei pressi del raccordo anulare all’altezza di via Roccella Jonicain miglioramento intanto sul viale di Porta Tiburtina a procedere con prudenza all’altezza di via Dei ramni alberi strada moderare la velocità nel trasporto pubblico ferma la linea tram 2 al tuo posto il servizio con autobus via dei Fori Imperiali chiusa ai mezzi pubblici deviati delle linee che vi transitano e oggi con il mercato di Porta Portese sono deviate tre linee di bus della zona infine Ricordiamo che con la nuova ordinanza della sindaca Virginia raggi gli orari di apertura delle attività commerciali sono ...