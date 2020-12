Traffico Roma del 13-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 dicembre 2020) LuceverdeBuona domenica da Simone a Cerchiara Beh Provate a questo appuntamentoassente in queste prime ore del mattino tutto regolare sulle principali strade da trasporto pubblico sul percorso della metro B ricordiamo le chiusure delle stazioni di Policlinico e di Castro Pretorio i collegamenti tra le due stazioni avvengono con la navetta metro circolare e con autobus di superficie a San Lorenzo lavori in via dei Latini strada chiusa all’altezza di via dei Marsi vicino alla Ardeatina chiusa via di Porta medaglia e a Ostia Segui la chiusura di Viale Vasco De Gama dettagli di queste e di altre notizie potete consultarli nel sitopunto luceverde.it da Simone Cerchiara per ora è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...