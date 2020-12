NBA 2020-2021: ci sono anche i Miami Heat tra le franchigie interessate a James Harden (Di domenica 13 dicembre 2020) Secondo quanto riporta Barry Jackson del Miami Herald, i Miami Heat, vicecampioni in carica della NBA, sarebbero pronti a fiondarsi su James Harden se gli Houston Rockets dovessero rassegnarsi all’idea di scambiare la propria stella. Il Barba, nelle ultime settimane, ha più volte manifestato il desiderio di andarsene, ma Houston, al momento, sta provando a convincerlo a cambiare idea. Per poter prendere Harden, il quale formerebbe un trio di stelle a dir poco eccezionale insieme a Jimmy Butler e Bam Adebayo, gli Heat dovrebbero proporre a Houston un pacchetto comprendente l’enfant prodige Tyler Herro. E non è nemmeno detto che basti, dato che sono diverse le franchigie interessate al fuoriclasse dei Rockets. Ad ogni ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Secondo quanto riporta Barry Jackson delHerald, i, vicecampioni in carica della NBA, sarebbero pronti a fiondarsi suse gli Houston Rockets dovessero rassegnarsi all’idea di scambiare la propria stella. Il Barba, nelle ultime settimane, ha più volte manifestato il desiderio di andarsene, ma Houston, al momento, sta provando a convincerlo a cambiare idea. Per poter prendere, il quale formerebbe un trio di stelle a dir poco eccezionale insieme a Jimmy Butler e Bam Adebayo, glidovrebbero proporre a Houston un pacchetto comprendente l’enfant prodige Tyler Herro. E non è nemmeno detto che basti, dato chediverse leal fuoriclasse dei Rockets. Ad ogni ...

