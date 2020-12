Napoli, una piazza intitolata ai medici morti per Covid-19: sarà nel Rione Sanità (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La commissione Toponomastica del Comune di Napoli ha deciso che di intitolare una piazza ai medici che hanno combattuto contro il Covid-19 e sono morti. La proposta parte dal presidente della Società Italiana di Odontoiatria Sportiva, Franco Di Stasio, ed è stata presentata dagli assessori alla toponomastica Alessandra Clemente ed alla Salute Lucia Francesca Menna. L’ipotesi è di intitolare una piazzetta del Rione Sanità ad Ippocrate. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La commissione Toponomastica del Comune diha deciso che di intitolare unaaiche hanno combattuto contro il-19 e sono. La proposta parte dal presidente della Società Italiana di Odontoiatria Sportiva, Franco Di Stasio, ed è stata presentata dagli assessori alla toponomastica Alessandra Clemente ed alla Salute Lucia Francesca Menna. L’ipotesi è di intitolare una piazzetta delad Ippocrate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

