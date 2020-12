Milan, i convocati per il Parma: non c’è Saelemaekers (Di domenica 13 dicembre 2020) Non c’è a sorpresa Saelemaekers nella lista dei convocati diramata poco fa dal Milan in vista dall’impegno di stasera a San Siro contro il Parma. Possibile, dunque, un problema fisico dell’ultim’ora che priva Pioli di uno dei più brillanti interpreti della capolista. Assenti, come previsto, anche Kjaer e Ibrahimovic, c’è invece Bennacer che ha recuperato dopo gli ultimi contrattempi. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Non c’è a sorpresanella lista deidiramata poco fa dalin vista dall’impegno di stasera a San Siro contro il. Possibile, dunque, un problema fisico dell’ultim’ora che priva Pioli di uno dei più brillanti interpreti della capolista. Assenti, come previsto, anche Kjaer e Ibrahimovic, c’è invece Bennacer che ha recuperato dopo gli ultimi contrattempi. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

