Il Lione vince 1-0 a Parigi e supera il PSG. Raggiunto Lille al comando della classifica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Campionato avvincente, quest'anno, in Ligue 1, con il PSG che non riesce a staccare le rivali, come invece accaduto fino alla scorsa stagione. Nello scontro diretto al Parco dei Principi, il Lione ha battuto il PSG 1-0, portandosi a 29 punti, insieme al Lille, al comando del campionato. Il PSG, alla quarta sconfitta in campionato, resta a 28 e perde l'occasione per staccare le inseguitrici, anzi, tocca ora a Neymar e Mbappè inseguire le avversarie. A decidere il match per gli uomini di Garcia, un gol di Kadewere al 36?. Nonostante i 9 minuti di recupero, il PSG è rimasto all'asciutto. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

