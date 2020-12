Grey’s Anatomy 17×05 è un doloroso omaggio alle vittime di Covid: figli, genitori, nonni, nomi oltre i numeri (Di domenica 13 dicembre 2020) Con l’intera stagione dedicata dal fenomeno della pandemia, Grey’s Anatomy 17×05 ha raggiunto forse il picco di drammaticità finora, con un omaggio alle vittime di Covid-19 che ha voluto sottolineare il valore delle vite umane perdute, nomi di figli, genitori, nonni, bisnonni che stanno dentro le fredde statistiche. Grey’s Anatomy 17×05, penultimo episodio per questa stagione, si è concluso con la voce fuori campo di Miranda Bailey (Chandra Wilson) rotta dall’emozione nel pronunciare una manciata di nomi persone che non ce l’hanno fatta, mentre il suo personaggio in scena dice addio a sua madre ultraottantenne, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Con l’intera stagione dedicata dal fenomeno della pandemia,ha raggiunto forse il picco di drammaticità finora, con undi-19 che ha voluto sottolineare il valore delle vite umane perdute,di, bische stanno dentro le fredde statistiche., penultimo episodio per questa stagione, si è concluso con la voce fuori campo di Miranda Bailey (Chandra Wilson) rotta dall’emozione nel pronunciare una manciata dipersone che non ce l’hanno fatta, mentre il suo personaggio in scena dice addio a sua madre ultraottantenne, ...

