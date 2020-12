Governo: Di Maio, 'io al posto di Conte? Scusa per mettere zizzania' (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Io al posto di Conte? E' solo una Scusa per mettere zizzania. Io ho lavorato due volte per fare Conte presidente del Consiglio, lo abbiamo scelto noi come M5s, non mettiamo a rischio il suo ruolo". Lo ha detto Luigi Di Maio a Non è la D'urso. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Io aldi? E' solo unaper. Io ho lavorato due volte per farepresidente del Consiglio, lo abbiamo scelto noi come M5s, non mettiamo a rischio il suo ruolo". Lo ha detto Luigi Dia Non è la D'urso.

