Conte dice si a taglio emissioni CO2: “Dobbiamo salvare il pianeta” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Conte si schiera fortemente a favore del taglio alle emissioni approvato dalla commissione europea. “Dobbiamo salvare il pianeta”. Giuseppe Conte (Instagram)Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con il coronavirus Le emissioni di CO2 (o anidride carbonica) sono uno dei principali motivi dell’inquinamento sul nostro pianeta. L’anidride carbonica non è altro che un ossido acido, la sua molecola è composta da un atomo di carbonio legato a due atomi di ossigeno. Questa sostanza è necessaria agli esseri viventi, soprattutto alle piante che tramite anidride carbonica avviano il processo di fotosintesi. Una sovrapproduzione di anidride carbonica va a contribuire all’effetto serra, alzando del 70% il ... Leggi su kronic (Di lunedì 14 dicembre 2020)si schiera fortemente a favore delalleapprovato dalla commissione europea.il. Giuseppe(Instagram)Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con il coronavirus Ledi CO2 (o anidride carbonica) sono uno dei principali motivi dell’inquinamento sul nostro pianeta. L’anidride carbonica non è altro che un ossido acido, la sua molecola è composta da un atomo di carbonio legato a due atomi di ossigeno. Questa sostanza è necessaria agli esseri viventi, soprattutto alle piante che tramite anidride carbonica avviano il processo di fotosintesi. Una sovrapproduzione di anidride carbonica va a contribuire all’effetto serra, alzando del 70% il ...

