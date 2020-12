Atalanta, Gasperini: “Gomez è un grande calciatore ma deve mostrare disponibilità” (Di domenica 13 dicembre 2020) Il tecnico dell'Atalanta Gaperini ha analizzato la vittoria contro la Fiorentina ma si è anche soffermato sul caso Papu Gomez ai microfoni di Sky. "Oggi abbiamo fatto a meno di Gomez ma siamo stati molto produttivi. Quest'anno la Champions è stata praticamente ogni settimana: giocare sempre lì e poi in campionato è stato molto impegnativo. In alcune partite siamo stati un po' sottotono. Ora conto che per qualche mese avremo la testa al campionato e che potremo fare meglio. La vittoria ci dà consapevolezza che stiamo lavorando bene". Poi le parole di Gasperini su Gomez: "Papu è stato il giocatore più importante in questi anni ma ci sono delle situazioni da risolvere ma è un discorso tattico. A volte la condizione del giocatore non è sempre perfetta ma alla base deve esserci la fiducia e la disponibilità. Gomez è un ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Il tecnico dell'Gaperini ha analizzato la vittoria contro la Fiorentina ma si è anche soffermato sul caso Papu Gomez ai microfoni di Sky. "Oggi abbiamo fatto a meno di Gomez ma siamo stati molto produttivi. Quest'anno la Champions è stata praticamente ogni settimana: giocare sempre lì e poi in campionato è stato molto impegnativo. In alcune partite siamo stati un po' sottotono. Ora conto che per qualche mese avremo la testa al campionato e che potremo fare meglio. La vittoria ci dà consapevolezza che stiamo lavorando bene". Poi le parole disu Gomez: "Papu è stato il giocatore più importante in questi anni ma ci sono delle situazioni da risolvere ma è un discorso tattico. A volte la condizione del giocatore non è sempre perfetta ma alla baseesserci la fiducia e la disponibilità. Gomez è un ...

