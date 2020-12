1000 inviti a cena per chi è in difficoltà

Leggi su linkiesta

(Di domenica 13 dicembre 2020) La seconda ondata di pandemia sta colpendo molte famiglie e parte del tessuto imprenditoriale; in questo contesto difficile Reale Mutua promuove, in partnership con Lavazza e Fondazione Vodafone e in collaborazione con la Fondazione La Stampa Specchio dei tempi, l’iniziativa: Acon la Solidarietà. Un progetto rivolto a mille famiglie in grave, residenti nelle città di Torino (quattrocento), Milano (quattrocento) e Udine (duecento), con un impatto importante anche sulla filiera della ristorazione locale. I nuclei familiari sono stati identificati grazie all’attenta analisi di Fondazione Specchio dei Tempi- La Stampa ed è stata data priorità alle famiglie con un maggior numero di componenti e con una situazione economica di particolare indigenza. A loro saranno offerte tre cene a settimana, per cinque settimane, cucinate, confezionate e ...