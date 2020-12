Un nuovo decreto o un emendamento per la deroga agli spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno (Di sabato 12 dicembre 2020) Ma c'è un problema tecnico da non sottovalutare: per rendere valide le deroghe è necessario che queste vengano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 24 dicembre, ovvero tra dodici giorni. E le ... Leggi su ilpiacenza (Di sabato 12 dicembre 2020) Ma c'è un problema tecnico da non sottovalutare: per rendere valide le deroghe è necessario che queste vengano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 24 dicembre, ovvero tra dodici giorni. E le ...

marcodimaio : Abbiamo appena approvato alla Camera il nuovo decreto sicurezza: tornano umanità e legalità, si manda in archivio l… - PiacenzaPress : Un nuovo decreto o un emendamento per la deroga agli spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno - infoitinterno : Un nuovo decreto o un emendamento per la deroga agli spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno? - federic30473021 : Appena finito la Dieta ho dovuto emanare un nuovo decreto imperiale “La Costitutio de regalibus”. Sono perplesso sp… - SimoneAlliva : Un'altra soluzione potrebbe essere inserire un emendamento ad hoc nel decreto Ristori (al #Senato). Ma personalmen… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo decreto Un nuovo decreto o un emendamento per la deroga agli spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno? Today.it Covid, spostamenti tra piccoli comuni confinanti: anche in Sardegna c'è attesa

Gli esperti molto cauti sull'opportunità di una deroga natalizia al dpcm, ministri contrari, forze politiche possibiliste: appuntamento in Parlamento ...

Aeroporti: De Luca,atteso ok per allungare pista Costa Amalfi

“Ho parlato stamattina con il ministro Delrio, attendiamo il decreto finale di concessione dopo di che siamo pronti per partire con la gara per l’allungamento della... “Sei mesi fa, alla luce di inter ...

Gli esperti molto cauti sull'opportunità di una deroga natalizia al dpcm, ministri contrari, forze politiche possibiliste: appuntamento in Parlamento ...“Ho parlato stamattina con il ministro Delrio, attendiamo il decreto finale di concessione dopo di che siamo pronti per partire con la gara per l’allungamento della... “Sei mesi fa, alla luce di inter ...