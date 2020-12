The Voice Senior: ecco le squadre complete dei quattro team per i Knockout (Di sabato 12 dicembre 2020) Venerdì 11 dicembre è andata in onda la terza puntata di Blind Audition di The Voice Senior. I coach hanno avuto la possibilità di completare le loro squadre, che venerdì prossimo si affronteranno nella semifinale. Il primo a concludere il suo team è stato Gigi D’Alessio, il quale è rimasto profondamente colpito dall’artista Marco Guerzoni. Gradualmente, poi, anche gli altri giudici hanno fatto le loro scelte. Nella prossima puntata, venerdì 18 dicembre, le varie squadre daranno luogo a delle entusiasmanti sfide in cui verranno decretati due finalisti per team. Andiamo a vedere cosa è successo ieri e quali sono le anticipazioni per la prossima puntata. ecco come sono composti i quattro team Nella terza puntata di The ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 12 dicembre 2020) Venerdì 11 dicembre è andata in onda la terza puntata di Blind Audition di The. I coach hanno avuto la possibilità di completare le loro, che venerdì prossimo si affronteranno nella semifinale. Il primo a concludere il suoè stato Gigi D’Alessio, il quale è rimasto profondamente colpito dall’artista Marco Guerzoni. Gradualmente, poi, anche gli altri giudici hanno fatto le loro scelte. Nella prossima puntata, venerdì 18 dicembre, le variedaranno luogo a delle entusiasmanti sfide in cui verranno decretati due finalisti per. Andiamo a vedere cosa è successo ieri e quali sono le anticipazioni per la prossima puntata.come sono composti iNella terza puntata di The ...

