Storie di Famiglie

Leggi su iodonna

(Di sabato 12 dicembre 2020) Al passato si torna da lontano di Claudio Panzavolta: Leggi l’estratto in pdf Nel baule dei tesori Edda, la sorella di Anita, conservava i pezzetti di stagnola che il cacciabombardiere in perlustrazione, la notte, lasciava cadere per confondere i radar di avvistamento. Il giorno dopo, per i bambini era caccia grossa. Sono i primi ricordi di Anita, poco dopo vedra? morire sua madre. Ma il mondo va avanti, le sorelle attraversano adolescenza e giovinezza, i primi movimenti per l’emancipazione femminile, sempre diverse ma unite. Amori, matrimoni, rivelazioni, piccola e grande Storia nell’epopea di una famiglia italiana. Rizzoli Gli altri sono piu? felici di Laura Freixas: Leggi l’estratto in pdf Per la famiglia di Aurea, che vive a Madrid ma come se fosse al paese, i Soley “i cugini catalani”, sono modello di raffinatezza e status quasi irraggiungibile. Finalmente quando ...