Sci di fondo oggi: orari sprint Davos, tv, startlist, programma (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo sci di fondo nel fine settimana che scatta oggi, sabato 12 dicembre, vedrà partire la seconda tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Svizzera: a Davos si terrà la prosecuzione della stagione dopo il consueto minitour inaugurale andato in scena a fine novembre in quel di Ruka, in Finlandia. Si partirà oggi, sabato 12 dicembre, con la sprint tl femminile e maschile che vedrà alle ore 11.15 le qualificazioni ed alle 13.45 le finali. Saranno assenti Norvegia, Svezia e Finlandia, ghiotta occasione per gli azzurri di ottenere risultati importanti. Saranno undici gli italiani in gara. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, Eurovision Sports Live ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Lo sci dinel fine settimana che scatta, sabato 12 dicembre, vedrà partire la seconda tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 in Svizzera: asi terrà la prosecuzione della stagione dopo il consueto minitour inaugurale andato in scena a fine novembre in quel di Ruka, in Finlandia. Si partirà, sabato 12 dicembre, con latl femminile e maschile che vedrà alle ore 11.15 le qualificazioni ed alle 13.45 le finali. Saranno assenti Norvegia, Svezia e Finlandia, ghiotta occasione per gli azzurri di ottenere risultati importanti. Saranno undici gli italiani in gara. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, Eurovision Sports Live ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. ...

MissioneStartup : RT @sole24ore: Sci di fondo o sci alpinismo? Ecco dove praticarli in sicurezza - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Sci di fondo o sci alpinismo? Ecco dove praticarli in sicurezza - RobRe62 : RT @sole24ore:Sci di fondo o sci alpinismo? Ecco dove praticarli in sicurezza - sole24ore : Sci di fondo o sci alpinismo? Ecco dove praticarli in sicurezza - Cai_Gorizia : La Sezione CAI di Gorizia apre ai propri soci le preiscrizioni ai corsi invernali, abbiamo 4 diversi corsi, per tut… -