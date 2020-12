Michael Douglas e Christoph Waltz saranno Reagan e Gorbachev in serie tv** (Di sabato 12 dicembre 2020) La Paramount Television Studios ha scritturato Michael Douglas e Christoph Waltz per Reagan & Gorbaciov, una serie in puntate che sarà diretta dal regista James Foley. Lo riferisce il sito specializzato Deadline Hollywood. Douglas interpreterà il presidente Ronald Reagan, e Waltz interpreterà Mikhail Gorbaciov, in una serie che B. Garida ha adattato dal libro di Ken Adelman ‘Reagan at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War’. Adelman era direttore del controllo degli armamenti di Reagan. La serie è in preparazione rapida, e verrà immediatamente acquistata da molte emittenti e streamer. Douglas, Waltz, Foley e Youtchi ... Leggi su funweek (Di sabato 12 dicembre 2020) La Paramount Television Studios ha scritturatoper& Gorbaciov, unain puntate che sarà diretta dal regista James Foley. Lo riferisce il sito specializzato Deadline Hollywood.interpreterà il presidente Ronald, einterpreterà Mikhail Gorbaciov, in unache B. Garida ha adattato dal libro di Ken Adelman ‘at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War’. Adelman era direttore del controllo degli armamenti di. Laè in preparazione rapida, e verrà immediatamente acquistata da molte emittenti e streamer., Foley e Youtchi ...

