Maradona | indagini | perizia sui cellulari e test dna figlie

Le indagini intorno alla morte del Pibe de Oro proseguono sotto traccia, ma qualcosa si muove. Gli inquirenti a carico dell'inchiesta hanno raccolto tutto il materiale requisito nelle perquisizioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Maradona indagini Morte Maradona, perizia sui cellulari dei medici. Dalma e Gianinna faranno il test del Dna La Gazzetta dello Sport Maradona, l'ultimo choc: «Per i medici di due cliniche non andava operato»

Ogni giorno, un colpo di scena, un'altra puntata in quella che ormai sembra solo un triste telenovela: stavolta nel dossier sulla negligenza medica che avrebbe provocato la morte di Maradona, ...

Morte Maradona, Diego Jr. promette: “incurie? Se i medici hanno sbagliato pagheranno”

Io ho cercato per una vita di recuperare il rapporto difficile con mio padre, ce l’avevo fatta e poi è dovuto andare via. Diego Jr. ha però fatto sapere che una volta ristabilitosi completamente si un ...

