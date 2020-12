La Base incontra Rousseau | programma del 19 e 20 dicembre Parola chiave | creatività

Leggi su ilblogdellestelle

(Di sabato 12 dicembre 2020) —————————————————————————————————————————————– Partecipa alle prime due tappe del tour “La”! Registrati QUI per la tappa del Lazio il 19alle ore 15. QUI per la tappa della Campania il 20alle ore 15. —————————————————————————————————————————————– Il 19 e 20iniziera? ufficialmente il percorso “La” con laboratori operativi finalizzati a progettare insieme agli attivisti le sedi digitali tematiche e territoriali. Insieme a Davide Casaleggio, Enrica Sabatini, Francesca De Vito, Luca Di Giuseppe e tanti attivisti e portavoce che stanno aderendo in questi giorni, lavoreremo all’obiettivo di disegnare nuovi spazi – avanzati e personalizzati rispetto ai vecchi meetup – ...