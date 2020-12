FIFA 21: SBC Cristian Ansaldi Freeze – Requisiti e Soluzioni (Di sabato 12 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versione Freeze di Cristian Ansaldi per la modalità FIFA 21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata in occasione dell’inedito evento Freeze. Potete riscattare la carta Freeze del difensore argentino del Torino completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Cristian Ansaldi Freeze Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Serie A TIM Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) O FUT Champions Valutazione squadra min.: 85 Intesa di squadra min.: 65 Numero di giocatori in rosa: 11 Soluzioni SBC Cristian Ansaldi ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 12 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata in occasione dell’inedito evento. Potete riscattare la cartadel difensore argentino del Torino completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCMin. 1 giocatore/i proveniente/i da: Serie A TIM Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) O FUT Champions Valutazione squadra min.: 85 Intesa di squadra min.: 65 Numero di giocatori in rosa: 11SBC...

