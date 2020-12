Di Battista dalla parte di Conte | “È da folli minacciare la crisi”

Leggi su agi

(Di sabato 12 dicembre 2020) “È da irresponsabili, dapensare di far cadere Giuseppeo parlare di rimpasto in tempi di pandemia”, dice Alessandro Di, esponente 5 Stelle solitamente critico con la maggioranza del Movimento e con il governo. Per l'esponente pentastellato “è ridicolo ipotizzare di far cadere questo esecutivo per una task force. Ma di che parliamo? Vogliono una crisi di governo ora, con il rischio concreto di una terza ondata e proprio mentre la Bce inizia a comportarsi davvero come una Banca centrale europea (e speriamo che continui a farlo)? Solo in Italia in una fase così drammatica si parla di cose del genere”. Secondo Diquel che sta avvenendo è che “non stannostando il presidente del Consiglio sulla base di questioni concrete, bensì solamente per gelosie interne. Ci sono ...