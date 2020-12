De Magistris: “Napoli affollata? I partenopei non sono untori, il Dpcm lo permette” (Di sabato 12 dicembre 2020) Luigi De Magistriis ha analizzato la situazione relativa all’emergenza Coronavirus, riferendosi al caso specifico di Napoli. Di seguito le considerazioni del sindaco del capoluogo campano, riportate dal Secolo XIX: “I partenopei non sono degli untori. Se nel Dpcm c’è scritto che in zona arancione le persone possono uscire, allora escono e se qualcuno si meraviglia è una persona che non ha una quantità di cervello particolarmente ossigenato. Gente in strada? Questo è un dato scontato. Solo chi non è abitante della città si può meravigliare e spero che non cominciamo la litania della meraviglia di vedere le strade con le persone, perché mi sembrerebbe di vivere il festival della stupidità. Almeno noi sottraiamoci a questo“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Luigi De Magistriis ha analizzato la situazione relativa all’emergenza Coronavirus, riferendosi al caso specifico di Napoli. Di seguito le considerazioni del sindaco del capoluogo campano, riportate dal Secolo XIX: “Inondegli. Se nelc’è scritto che in zona arancione le persone posuscire, allora escono e se qualcuno si meraviglia è una persona che non ha una quantità di cervello particolarmente ossigenato. Gente in strada? Questo è un dato scontato. Solo chi non è abitante della città si può meravigliare e spero che non cominciamo la litania della meraviglia di vedere le strade con le persone, perché mi sembrerebbe di vivere il festival della stupidità. Almeno noi sottraiamoci a questo“. SportFace.

