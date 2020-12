Covid, Speranza: 'Vaccinazioni da gennaio, spero anche in tutta Europa' (Di sabato 12 dicembre 2020) 'gennaio sarà il mese delle Vaccinazioni anti-Covid e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa'. Lo ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza, secondo cui il 29 dicembre è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 dicembre 2020) 'sarà il mese delleanti-che si possa partire in contemporanea in'. Lo ha detto il Ministro della Salute Roberto, secondo cui il 29 dicembre è ...

Covid, Iss: ' Fase critica, per le Feste rigoroso rispetto delle regole'

Vaccino anti-Covid, c'è una data: le parole del ministro Speranza

"Gennaio sarà il mese delle vaccinazione e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, anticipa una data per le prime vaccinazioni anti-Co ...

