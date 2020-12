Covid, la mascherina è fondamentale: occhio a queste controindicazioni (Di sabato 12 dicembre 2020) Per proteggersi dal Covid-19 resta fondamentale l’uso della mascherina. I medici, però, avvertono su alcune controindicazioni: ecco quali sono. L’Italia sta lentamente battendo la seconda ondata di Covid-19, grazie alle misure di sicurezza adottate dal Governo, tra cui anche l’uso della mascherina all’aperto che ha permesso la significativa riduzione di nuovi casi. Però secondo uno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Per proteggersi dal-19 restal’uso della. I medici, però, avvertono su alcune: ecco quali sono. L’Italia sta lentamente battendo la seconda ondata di-19, grazie alle misure di sicurezza adottate dal Governo, tra cui anche l’uso dellaall’aperto che ha permesso la significativa riduzione di nuovi casi. Però secondo uno L'articolo proviene da Inews.it.

chetempochefa : 'Vi faccio une esempio: un parrucchiere negli Stati Uniti si è ammalato di Covid. Ha pettinato 139 persone non ne n… - NicolaPorro : Il ???????????? fotografa un popolo spaventato e incattivito, che vuole chiusure e galera per chi non ha la #mascherina.… - andreapurgatori : AMARO #Giuliani positivo al #Covid e i viaggi senza mascherina: «Potrebbe aver contagiato centinaia di persone» - antipaticq : @xitsfraaa @missingmyboyss una volta che uno ha preso tutte le precauzioni del caso, non c’è bisogno di continuare… - MuredduGiovanni : RT @gnomagno: Che cosa bizzarra... Di tutte le persone che conosco: quelle che stanno sempre all'aria aperta senza mascherina, e magari son… -

Per proteggersi dal Covid-19 resta fondamentale l’uso della mascherina. I medici, però, avvertono su alcune controindicazioni: ecco quali sono. L’Italia sta lentamente battendo la seconda ondata di ...

Covid, allarme dei medici: «È verosimile che ci sarà una quarta ondata a marzo»

«Sappiamo purtroppo che a gennaio ci sarà sicuramente una terza ondata Covid, è probabile che sia peggiore della seconda perché non ci arriveremo con gli ospedali ‘scarichi’ e sarà concomitante con l’ ...

