Chi è Don Mimmo Battaglia | il prossimo Arcivescovo di Napoli

(Di sabato 12 dicembre 2020) Il Cardinale Crescenzio Sepe annuncia in conferenza l’avvicendamento con colui che ricoprirà la nuova carica arcivescovile di: DonBattute, applausi e tante emozioni alla conferenza stampa d’addio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

Alfonso0070 : RT @FrancoLaratta: Diceva don Luigi Sturzo : “C’è chi pensa che la politica sia un’arte che si apprende senza preparazione, si esercita sen… - fabio_giugliano : RT @FrancoLaratta: Diceva don Luigi Sturzo : “C’è chi pensa che la politica sia un’arte che si apprende senza preparazione, si esercita sen… - FrancoLaratta : Diceva don Luigi Sturzo : “C’è chi pensa che la politica sia un’arte che si apprende senza preparazione, si esercit… - verawatiratne : RT @patriGiancotti: 'Chi ha fede muove le montagne, chi ha fede fa proseliti, chi ha fede vince le battaglie' (Don Luigi Sturzo) ?? mie '… - Avargas2403 : RT @patriGiancotti: 'Chi ha fede muove le montagne, chi ha fede fa proseliti, chi ha fede vince le battaglie' (Don Luigi Sturzo) ?? mie '… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Don

Il Cardinale Crescenzio Sepe annuncia in conferenza l’avvicendamento con colui che ricoprirà la nuova carica arcivescovile di Napoli: Don Mimmo Battaglia Battute, applausi e tante emozioni alla confer ...Brusciano, 12 Dicembre - Il Circolo PD di Brusciano "Don Peppino Diana", aderisce all’iniziativa “Solidarietà in circolo” promossa dal PD Nazionale, per essere a fianco dei propri Concittadini anche ...