Atalanta-Fiorentina, Gasperini: “Ilicic out, Pasalic non sta bene. Formazione? Ho le idee chiare” (Di sabato 12 dicembre 2020) "Abbiamo sempre pensato al campionato, ma la Champions League occupa tante energie".Ha esordito così il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, in programma domani, domenica 13 dicembre alle ore 15.00, al 'Gewiss Stadium'."La qualificazione era un traguardo immediato, per quello c'è stata un'attenzione maggiore, ma abbiamo sempre cercato di dare il meglio. Ora abbiamo la testa al campionato fino a fine stagione. È un rischio sempre, è un'ottima squadra e si è visto ad esempio a Milano contro il Milan. Il tutto fa parte della difficoltà del nostro campionato, il blasone conta poco visto che ci sono partite difficoltose. Sotto questo aspetto ci prepareremo per affrontarla al meglio. La sua squadra non sta attraversando un buon momento di forma? Nelle ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) "Abbiamo sempre pensato al campionato, ma la Champions League occupa tante energie".Ha esordito così il tecnico dell', Gian Piero, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la, in programma domani, domenica 13 dicembre alle ore 15.00, al 'Gewiss Stadium'."La qualificazione era un traguardo immediato, per quello c'è stata un'attenzione maggiore, ma abbiamo sempre cercato di dare il meglio. Ora abbiamo la testa al campionato fino a fine stagione. È un rischio sempre, è un'ottima squadra e si è visto ad esempio a Milano contro il Milan. Il tutto fa parte della difficoltà del nostro campionato, il blasone conta poco visto che ci sono partite difficoltose. Sotto questo aspetto ci prepareremo per affrontarla al meglio. La sua squadra non sta attraversando un buon momento di forma? Nelle ...

