Albero cade al suolo: tragedia sfiorata nel Vesuviano

Tempo di lettura: < 1 minuto

Torre del Greco (Na) – tragedia sfiorata nella villa comunale di Torre del Greco, città del Vesuviano, dove questo pomeriggio è crollato un fusto a foglie larghe. L'arbusto, come riporta Il Mattino, è improvvisamente collassato nel pomeriggio di oggi, andando a "stendersi" nel viale della villa comunale di Corso Vittorio Emanuele, all'altezza di alcune luminarie natalizie. Solo grande paura, per fortuna, tra i cittadini presenti in zona al momento del crollo.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

