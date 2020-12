X Factor 2020, la vincitrice Casadilego: “È stata la vittoria del gruppo” (Di venerdì 11 dicembre 2020) La nostra video intervista a Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020, e gli altri tre finalisti del talent Sky: Blind, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmalade. Non c'era stato modo di carpire un suo commento ieri sera, dopo la proclamazione del vincitore di X Factor 2020: era troppo tardi e Casadilego, nome d'arte di Elisa Coclite, non poteva restare sul palco dopo mezzanotte, da minorenne quale ancora è. Abbiamo potuto farlo oggi grazie a una conferenza stampa organizzata da Sky per chiudere il discorso relativo a questa edizione complessa del suo popolare talent show: abbiamo ascoltato le dichiarazioni della vincitrice e degli altri tre finalisti, Blind, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmalade, con l'opportunità di confrontarci anche direttamente ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020) La nostra video intervista a, ladi X, e gli altri tre finalisti del talent Sky: Blind, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmalade. Non c'era stato modo di carpire un suo commento ieri sera, dopo la proclamazione del vincitore di X: era troppo tardi e, nome d'arte di Elisa Coclite, non poteva restare sul palco dopo mezzanotte, da minorenne quale ancora è. Abbiamo potuto farlo oggi grazie a una conferenza stampa organizzata da Sky per chiudere il discorso relativo a questa edizione complessa del suo popolare talent show: abbiamo ascoltato le dichiarazioni dellae degli altri tre finalisti, Blind, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmalade, con l'opportunità di confrontarci anche direttamente ...

