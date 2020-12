Vittoria Schisano furiosa con la Bortone: “Così provo disagio” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vittoria Schisano è stata ospite di Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno. Durante l’intervista però l’attrice si è infastidita per una clip. L’attrice napoletana è reduce da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 11 dicembre 2020)è stata ospite di Serenanel programma Oggi è un altro giorno. Durante l’intervista però l’attrice si è infastidita per una clip. L’attrice napoletana è reduce da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

ProssimiC : L’intervista a Vittoria Schisano ad #OggiEUnAltroGiorno è stata molto... serena - EleonoraDAmore : Capisco perfettamente il punto di vista di @Vittoriaschisan e lo difendo, data anche l'onestà di ammettere che nel… - peoplexpressit : Vittoria Schisano rabbiosa con Serena Bortone: E’ successo in diretta - dennismantovan : Su quanto successo con la Schisano: tutto il rispetto per Vittoria, ma vorrei ricordare che a Ballando era lei stes… - danielepasotti3 : RT @anima_brigante: Vittoria Schisano che cazzia l'autrice per la clip ???????????????? #OggiEUnAltroGiorno -