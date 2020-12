Tiro a segno, Campionati Italiani Assoluti 2020: Sara Costantino e Petra Zublasing vincono in P10 e C10 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la prima giornata dedicata dedicata al programma dei masters e a quello delle specialità paralimpiche, oggi – nell’inedito poligono dell’Acqua Acetosa a Roma – i Campionati Italiani Assoluto 2020 di Tiro a segno hanno visto scendere sulle linee di sparo gli shooters della categoria seniores. Andiamo quindi a vedere come sono andate le gare in programma. Ad aggiudicarsi il titolo nel contest femminile di pistola ad aria compressa (dalla distanza dei 10m) è stata Sara Costantino: la tiratrice delle Fiamme Gialle totalizzando 233,7 punti si è infatti messa alle spalle Rebecca Lesti (anch’ella delle Fiamme Gialle), seconda a quota 230,8, e la sorprendente Greta Reccia (Velletri), terza con lo score di 211,6 punti. Nella competizione femminile di carabina ad aria ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Dopo la prima giornata dedicata dedicata al programma dei masters e a quello delle specialità paralimpiche, oggi – nell’inedito poligono dell’Acqua Acetosa a Roma – iAssolutodihanno visto scendere sulle linee di sparo gli shooters della categoria seniores. Andiamo quindi a vedere come sono andate le gare in programma. Ad aggiudicarsi il titolo nel contest femminile di pistola ad aria compressa (dalla distanza dei 10m) è stata: la tiratrice delle Fiamme Gialle totalizzando 233,7 punti si è infatti messa alle spalle Rebecca Lesti (anch’ella delle Fiamme Gialle), seconda a quota 230,8, e la sorprendente Greta Reccia (Velletri), terza con lo score di 211,6 punti. Nella competizione femminile di carabina ad aria ...

Tiro a segno, Antonio Tontaro è campione italiano

None

Bortolotti è terzo agli Italiani juniores

All’Acqua Acetosa di Roma si sono svolti i Campionati Italiani Juniores 2020 di tiro a segno. Per il Tiro a segno Bondeno ha gareggiato Dennis Bortolotti, giunto terzo tra gli juniores 1 nella special ...

