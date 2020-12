TIM | Moody’s taglia rating a Ba2 con outlook negativo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) –hato il corporateed idei bond garantiti di TIM e delle sue controllate a Ba2 da Ba1. L’. “Il downgrade riflette la nostra aspettativa che TIM – spiega l’agenzia – sia negativamente influenzata da un ambiente molto competitivo in Italia, che limiterà ulteriormente la capacità dell’azienda di rafforzare la generazione di cassa e la riduzione della leva finanziaria“.attende per il 2020 il raggiungimento di un picco della leva finanziaria netta rettificata a 4,2x ed un leggero ridimensionamento a 3,7x nel 2022. “Inoltre, ci aspettiamo che gli ulteriori investimenti in Brasile, la politica dei dividendi e la crescente complessità della struttura del Gruppo possano tradursi in maggiori rischi economici e ...