Spostamenti tra Comuni a Natale, Speranza frena: «Peggio dell'estate». Scontro con Conte (Di venerdì 11 dicembre 2020) Governo diviso sulla possibilità di Spostamenti a Natale. Dopo i secchi no degli ultimi giorni torna in campo l'ipotesi di allentare le maglie sul divieti previsti il 25 e 26 dicembre e...

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - CottarelliCPI : Il Comune di Roma ha oltre 2 milioni di abitanti, più di 11 regioni. Ci sono 870 comuni con meno di 500 abitanti. M… - Agenzia_Ansa : Il governo apre sugli spostamenti tra i comuni a #Natale #ANSA - carminebrancagl : RT @fabcet: 887 morti oggi non bastano, bisogna farne morire di piu' di questi improduttivi. Allora vai di cenoni e feste per accontentare… - alessandra_esse : RT @Ty_il_nano: Mi raccomando, se dovessero cambiare idea e consentire gli spostamenti tra comuni nei giorni di festa noi facciamo gli offe… -