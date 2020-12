Settore sciistico in ginocchio, italiani fuggono in Svizzera: un Natale “normale” sulla neve (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Italia gli impianti sciistici non potranno aprire prima del 6 gennaio, con il Settore del turismo invernale sempre più in ginocchio. Gli italiani, però, non rinunciano alla neve e se ne vanno in Svizzera, che si prepara a un Natale all’insegna della “normalità”. Le avevamo già ascoltate le dichiarazioni dei tanti lavoratori impegnati nel L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Italia gli impianti sciistici non potranno aprire prima del 6 gennaio, con ildel turismo invernale sempre più in. Gli, però, non rinunciano allae se ne vanno in, che si prepara a unall’insegna della “normalità”. Le avevamo già ascoltate le dichiarazioni dei tanti lavoratori impegnati nel L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Guardando ai numeri, si parla di un fatturato da 10 miliardi, 400mila addetti, professionisti tra cui 15mila maestri di sci e 400 scuole. «Tutto il comparto è in ginocchio» ...

