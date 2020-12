Recovery fund, Salvini “Confronto con Conte su fondi e su scuola” (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ho proposto a Conte di incontrarci nei prossimi giorni. Per dirgli che noi ci siamo. Siamo pronti al dialogo. Su tutto, anche sull’utilizzo delle risorse del Recovery fund”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega Matteo Salvini. “Agli alleati dico che un’opposizione unita ottiene. Ma per essere uniti, le decisioni della coalizione vanno prese a maggioranza. Ho fatto presente che un’alleanza è tale se tutti quanti accettano le decisioni comuni. Non è che per un pò di visibilità ci si distingue a ogni occasione”, sottolinea quanto alla posizione del centrodestra. “Nel momento in cui la maggioranza è più traballante che mai – e lo dico consapevole che l’opposizione lo è stata nei mesi passati – il nostro essere uniti ha portato il risultato”, sottolinea. Il punto sul quale ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ho proposto adi incontrarci nei prossimi giorni. Per dirgli che noi ci siamo. Siamo pronti al dialogo. Su tutto, anche sull’utilizzo delle risorse del”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega Matteo. “Agli alleati dico che un’opposizione unita ottiene. Ma per essere uniti, le decisioni della coalizione vanno prese a maggioranza. Ho fatto presente che un’alleanza è tale se tutti quanti accettano le decisioni comuni. Non è che per un pò di visibilità ci si distingue a ogni occasione”, sottolinea quanto alla posizione del centrodestra. “Nel momento in cui la maggioranza è più traballante che mai – e lo dico consapevole che l’opposizione lo è stata nei mesi passati – il nostro essere uniti ha portato il risultato”, sottolinea. Il punto sul quale ...

C'è l'accordo nel Consiglio Europeo sul pacchetto Mff 2021-27 e Recovery Fund. Lo annuncia il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, via social network. "Ora possiamo iniziare con ...

